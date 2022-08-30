Elbistanlı muhtarlar Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçit Muhtarı Kadir Küçük ile Söğütlü Muhtarı Mustafa Uğur, Vali Akkoyun’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Akkoyun’un Elbistan’da görev yaptığı dönemin yad edildiği ziyarette, muhtarlar o dönemde yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Vali Akkoyun, görev yaptığı süre içerisinde Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Elbistan ilçesinde halkın desteğiyle önemli çalışma yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Elbistanlı muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akkoyun: “Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Türkoğlu Kaymakamlığı ve ardından da 5 yıl Elbistan Kaymakamlığı görevinde bulundum. Kahramanmaraş’ta geçirdiğim 8 yıl boyunca halkın desteğini, dostluğunu ve güler yüzünü her zaman yanımda gördüm. Birçok kamu yatırımına vatandaşlarımızın da destekleriyle vesile olduk. Sizlerin ziyareti beni çok mutlu etti. Burada Elbistanlı muhtarlarımızı görmek beni çok mutlu etti. Ben Elbistan’dan ayrılırken de söylemiştim. Kapım sizlere her zaman açıktır. Bu ziyaret vesilesiyle Elbistan, Kahramanmaraş ve Türkoğlu’ndaki vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.