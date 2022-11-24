Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Elbistan Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Çay ve futbolcu Süleyman Güçlü konuk oldu.
Programda Elbistanspor’un tarihi ve sezona başlangıç süreci konuşuldu.
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Elbistan Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Çay ve futbolcu Süleyman Güçlü konuk oldu.
Programda Elbistanspor’un tarihi ve sezona başlangıç süreci konuşuldu.
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