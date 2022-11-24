Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Elbistan Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Çay ve futbolcu Süleyman Güçlü konuk oldu.

Programda Elbistanspor’un tarihi ve sezona başlangıç süreci konuşuldu.