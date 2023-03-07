Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne ocak ayı için toplam 182 milyon 244 bin 523 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 15 milyon 982 bin 802 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak. Bu şirketi, 15 milyon 171 bin 85 lira ödemeyle İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 3 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 17 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.