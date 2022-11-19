İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde, Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu.

Çocuk çatalı sokar sokmaz trafoda patlama meydana geldi.

Patlamanın ortasında kalan çocuk şok oldu

Trafoda meydana gelen patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu.

Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı.

Daha sonra aile, çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü.

Elektrikler kesildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti.

Olay sonrasında sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi.

O anlar kamerada

Güvenlik kameralarına saniye saniye yanıyan görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafoda patlama meydana geldiği, küçük çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor.

O sırada çevredeki vatandaşların ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor.

"Yüzü, saçı hep siyah olmuş"

İHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, "Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektriği kestiler. Tamir yapıyorlar." şeklinde konuştu.