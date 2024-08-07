Alevi Kültür Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Elif Ana'nın türbesi başında dualar edilerek ona saygı duruşunda bulunuldu. Yoğun katılımın görüldüğü programda, dualarla hazırlanan yemekler ikram edildi.

Eşitlik ve kardeşlik duygusuyla bir araya gelen Alevi vatandaşlar, etkinlik sırasında semah gösterisi, bağlama ritüeli ve yemek ikramları gibi çeşitli aktivitelerle bir araya geldiler. Katılımcılar, Horasan erenleri, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre, Taptuk Emre ve Kaygusuz Abdal gibi önemli şahsiyetlerin irfan geleneğini yaşatmanın önemine vurgu yaptılar.

Etkinlik sabah erken saatlerde başladı; ziyaretçiler Elif Ana’nın kabri başında dua ederek, dileklerini ilettiler. Bu anlamlı etkinlik, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak ve gelenekleri sürdürmek amacıyla düzenlendi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu