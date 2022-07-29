İstanbul Üsküdar'da geçen hafta, evlenme teklifini kabul etmeyen Elif Güneş'i öldüren zanlı Koray Gülbar (32) Kadıköy'de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, olayın kaza olduğunu iddia etti.

Üsküdar'da kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray Gülbar tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Teknik ve fiziki takibin ardından katil zanlısı Kadıköy'de yakalandı.

İfadesinde olayın kaza olduğunu iddia eden zanlı, "Korkutmak için silahımı çıkardım. Bu sırada otomobilden atlamaya çalıştı. Onu tutmaya çalışırken silah patladı" dedi.



Elif Güneş'i, acil servise kadar götürüp kaçtığını itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusu üzerine "İnsan sevdiğini öldürür mü?'' diye bağırdı.