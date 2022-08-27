Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kente bir sosyal tesis daha kazandırdı. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nun kırsal mahallelerinden Elmalar’da yer alan ve atıl vaziyette bulunan eski tesis iç ve dış mekânıyla baştan aşağı yenilendi. Toplamda 800 metrekare alan üzerinde konumlanan yapının; tesisatı, çevre yapı birimleri, yalıtımı ve cephe iyileştirme uygulamaları tamamlanırken binaya yeni bir görünüm kazandırıldı. Yaklaşık 1 Milyon TL yatırımla yenilenerek mahalleye kazandırılan yapı, çok fonksiyonlu bir sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sadece Tesis Değil, Mahalle Yenilendi

Elmalar Mahalle Muhtarı Hamza Arık yapılan çalışmalara ilişkin, “Büyükşehir Belediyemiz, mahallemizin girişinde var olan dar ve eski köprüyü yıkıp yenisini yapmıştı. Yollarımızın genişletmesini de tamamladı. Parke uygulamaları da bitmek üzere, mezarlığımızın çevresinde de bir dizi düzenleme yapıldı. Şimdi de Elmalar Mahallemizin sosyal tesisi baştan aşağı yenilendi. Sadece tesisimiz değil, tüm mahallemiz yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.