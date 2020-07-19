Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2020, 14:15
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Kahramanmaraş'ta elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan ve zorlu çocukluk döneminin ardından okuyarak üniversiteye kadar gelen Hakan Şahan, sosyal yapısı ve özel yetenekleriyle hayata sımsıkı sarılıyor.
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Kahramanmaraş'ta elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan ve zorlu çocukluk döneminin ardından okuyarak üniversiteye kadar gelen Hakan Şahan, sosyal yapısı ve özel yetenekleriyle hayata sımsıkı sarılıyor. Kız kardeşi Şerife Şahan (sağdaki) da kendisine her zaman destek oluyor.
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