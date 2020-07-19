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Kahramanmaraş'ta elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan ve zorlu çocukluk döneminin ardından okuyarak üniversiteye kadar gelen Hakan Şahan, sosyal yapısı ve özel yetenekleriyle hayata sımsıkı sarılıyor. Kız kardeşi Şerife Şahan (sağdaki) da kendisine her zaman destek oluyor.