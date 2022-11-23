Kervanhan Gastronomi tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk coşkun, ilçe kaymakamları, il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, ilçe milli eğitim müdürleri kurum müdürleri ve 80 emekli öğretmen katıldı.

Burada konuşan il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, eğitime katkı verdikleri için tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Vali coşkun ise “Öğretmenlerimizin bizlerin üzerinde çok önemli payı var.” Dedi

Programa sponsor olan odo-kervan lezzetler grubu yönetim kurulu başkanı Sami kervancıoğlu’da öğretmenlerin değerine vurgu yaptı.

Kahvaltının ardından öğretmenlere musiki dinletisi ve son olarak karanfil takdim edildi.