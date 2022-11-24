Elbistan’da Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz emekli öğretmenlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Sayit A Kafe tesislerinde, firmanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda hep birlikte kahvaltı edilip meslekte geçirilen yıllar yad edildi.

Ilçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Öğretmenler gününde, güne emekli öğretmenlerle kahvaltı ederek başlamak istediklerine değindi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise “Öğretmenler bizim en kıymetlilerimiz” ifadelerini kullandı.

Program, ilçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’in öğretmenlere çiçek takdimiyle sona erdi.