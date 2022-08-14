Son günlerde birçok banka emeklilerin kendi bankalarını kullanıp, maaşlarını kendilerinden çekmesi için birçok yeni kampanya üretiyor. Bu kampanyalardan birisi ise emeklilere sağlanan koşulsuz, karşılıksız promosyonlar oluyor.

Bu promosyonlarda emeklilerin kendi bankalarını tercih etmesi durumunda, onlara belli bir miktar para verileceği sunuluyor. Bu promosyonu birçok banka yaparken, emekliler ise hangi bankayı kullanacağı konusunda kararsız kalıyor.

Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı; Emeklilerin promosyonlar için sabırlı olmasını, önümüzdeki günlerde daha iyi tekliflerin gelebileceğini söyledi.