Kızı Nefiye Dinç ise çocuklarının tarlaya gelmek için hafta sonunu iple çektiğini kaydederek, "Toprağa dokunmaktan mutlular. Hafta sonlarını burada iyi değerlendiriyoruz. Çok iyi, eğlenceli geçiyor." dedi.

Torunu 14 yaşındaki Buğra Şen, dedesine yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Tarlada çalışmak biraz yorucu oluyor ama insana huzur veriyor. Rahatlıyorum, farklı hava almak insana iyi geliyor. Burada çapalarla bazen kuzenlerimle oyunlar kuruyoruz, otları topluyoruz. Biberiye ekiyoruz ve dedemden de bu işleri öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Emine Erva Dinç, "Bazen çapa yapıyoruz, bazen de toprakla oyun oynuyoruz. Kuzenlerimle taşları inceliyoruz, otları yoluyoruz. Çok hoşuma gidiyor." dedi.