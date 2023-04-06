Polisler, deprem bölgelerinde mağduriyet yaşayan afetzedelerin taleplerinin karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi için de mesai yapıyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün mobil mutfak tırları da deprem bölgelerine sevk edildi. Kahramanmaraş ve Hatay'a onar personelin yer aldığı mobil mutfaklar konuşlandırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda depremin ilk gününden itibaren tırlardan depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip mobil mutfaklar, normal dönemde günün üç öğünü, ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahurda depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Mobil mutfak tırında görevli komiser Sezgin Gönen, Depremin ilk günü Kahramanmaraş'a gelen mobil mutfak tırının hemen faaliyete başladığına söyledi.