Emniyet teşkilatının profesyonel ekibi olan Polis Arama Kurtarma ekipleri, depremden etkilenen 11 ilde enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinde günlerce fedakarca görev yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polisler, asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin deprem nedeniyle sessiz kalan cadde ve sokaklarda güvenliği sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta yıkımların en çok yaşandığı Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nda enkaz kaldırma çalışmalarında polisler de görev alıyor.

Enkazların çevresinde ve içinde yağma ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan polisler, depremzedelere birçok konuda yardımcı oluyor.

Depremzedelerin zaman zaman enkazlarda eşya aramasına eşlik eden polisler, kimi zaman da duygulanan afetzedeleri teskin ediyor.