EGM'den yapılan açıklamada, son dönemlerde "[email protected]" ve "[email protected]" adreslerinden vatandaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen e-postalar atıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının da kullanılarak, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu e-postalarda yer alan linklerin açılmasının ve ekli dosyaların indirilmesinin maddi manevi zarara uğratabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tarz e-posta içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğine işaret edilerek, örnek içerik görselleri paylaşıldı.