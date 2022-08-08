Kahramanmaraş ve bölge şehirlere göz sağlığı konusunda hizmet vermeye devam eden Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği bünyesine kattığı yeni lazer cihazıyla göz sağlığı problemi yaşayan vatandaşları sağlığına kavuşturuyor.

Uzman kadrosuyla kentte önemli çalışmalara imza atan Megagöz Kliniği, hastalarının görüş kalitesini arttırmak adına bünyesine yeni kattığı lazer cihazıyla başarılı ameliyatlar gerçekleştiriyor.

Özel Megapark Hastanesi Megagöz Kliniği Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Abdik, bünyelerine yeni kattıkları lazer cihazından bahsetti.

Abdik, ayrıca hastalarının memnuniyetini de göz sağlığının önemine vurgu yaparak şu şekilde aktardı.