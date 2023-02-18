AFAD Koordinasyon Merkezindeki toplantının ardından Millet Bahçesi'nde kurulan çadır kenti ziyaret eden Dönmez, evinin yıkılması sonucu 5 yakınını kaybeden, yaralanan 3 çocuğu ve eşi de İstanbul'daki hastanede tedavi altında bulunan Hüseyin Keskin ile görüştü.

Keskin, kendisinin de enkazdan çıktığını ve çadır kentte depremzedelere yardımcı olmak için yemek dağıttığını anlatarak, "Depremde eşimin beli kırıldı, 3 çocuğumun da ayağı kırıldı. Benim haberim olmadan, devlet helikopteriyle alıp İstanbul'a götürmüş. Allah devletimizden razı olsun. Öbür yakınlarımı gömdüm ya kalbim daha da ferah." dedi.

Hüseyin Keskin'in kendisine sarılma isteğini geri çevirmeyen Dönmez, "Buraları daha güzel ve daha sağlam yapacağız. Tabii ki zemin durumuna, fay hatlarına bakılacak. Emniyet mesafeleri belirlenecek. Ona göre en sağlıklı yer neresiyse o binaları yapacağız inşallah. Eskisinden daha güzel olacak. Tabii canları geri getiremeyiz ama elbirliğiyle yıkılanları yaparız inşallah." ifadelerini kullandı.

- Depremzedenin israf duyarlılığı

Dönmez, depremde Tepebaşı Mahallesi'ndeki evleri hasar alan Karatekin ailesini de kaldıkları çadırda ziyaret etti.

Anne Şerife Karatekin ile bir süre sohbet eden Dönmez, hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşların sağlam evlerine yerleşebileceğini söyledi.

Karatekin ise ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Gündüzleri israf olmasın diye tüp yaktırmıyorum, çok diye keyfi tüp yakılmaz, sadece geceleri üşüdüğümüzde birazcık yaktırıyorum, hemen kapattırıyorum. Yazık yani, bize her şeyi getiriyorlar, veriyorlar. Allah razı olsun getirenden götürenden. Ama israf da etmememiz lazım." diye konuştu.