Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda nitelikli insan kaynağı oluşturmak için önemli bir hamle geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi" kuruldu.

İlk etapta 2 ön lisans programında öğrenci yetiştirilecek. Ardından 2 özel bölüm daha kurulacak.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, "Öğrencilerimiz ingilizcesi yeterli bir şekilde mezun olacaklar. Doğal gaz arama çalışmalarında gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamakta öne çıkacaklar" diye konuştu.

3 bin lira burs ve iş imkanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından öğrencilere 12 ay 3 bin lira burs verilecek.

Operasyon bölgelerinde staj imkanı sağlanacak. Bu öğrenciler işe alım süreçlerinde de öncelikli olacak.

Geleceğin enerji kahramanlarını yetiştirecek araştırma merkezi yarın törenle açılacak.