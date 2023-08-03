Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 9,49 ve yıllık yüzde 47,83 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği geçiş sürecindeyiz. Para politikasının olumlu etkisiyle 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi

