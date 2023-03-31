Büyüktanır ailesi, depremlere Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Erciyes Apartmanı'nda bulunan evlerinde yakalandı. Sarsıntıların etkisiyle ilk iki katı çöken binanın ikinci katında göçük altında kalan Büyüktanır ile eşi ve iki çocuğu, enkaz altından kurtarıldı.

18 yaşındaki oğlunun cansız bedenine ise depremden 4 gün sonra ulaşılan Büyüktanır, oğlundan geriye kalan bir anıya ulaşmak umuduyla enkazın bulunduğu alandan ayrılmıyor.

Sarsıntı sırasında kaçamadıklarını, bir anda tavanın üzerlerine çöktüğünü anlatan Büyüktanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkaz altından eşim ve iki çocuğumla depremden yaklaşık 5 saat sonra çıkarıldık. En küçük oğlum ise enkazda kaldı." dedi.

Oğlunun uzun uğraşlar sonucu cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren Büyüktanır, şunları kaydetti:

"Depremin olduğu günden bu yana bölgeden hiç ayrılamadım. Bütün eşyalarımız enkaz altında kaldı. Anılarımız, hatıralarımız yok oldu. 18 yaşındaki oğlum liseyi yeni bitirmişti, hayalleri vardı. Enkazdan oğlumun bir hatırası veya ondan kalan bir tişörtü çıkar mı diye bekliyorum. Benim için çok acı bir şey. İş makinesi operatörleri de bana yardımcı olacaklarını söyledi. İnşallah bir anısına ulaşacağız."