Bilincinin kapalı olduğu söylenen 26 yaşındaki Seda Erbaş’ın hastane kayıtlarında arama yapıldığında ise bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.



Tüm hastaneleri gezdiğini ve kızını bulamadığını söyleyen anne yetkililerden yardım istedi.