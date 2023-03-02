Bilincinin kapalı olduğu söylenen 26 yaşındaki Seda Erbaş’ın hastane kayıtlarında arama yapıldığında ise bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.
Tüm hastaneleri gezdiğini ve kızını bulamadığını söyleyen anne yetkililerden yardım istedi.
Bilincinin kapalı olduğu söylenen 26 yaşındaki Seda Erbaş’ın hastane kayıtlarında arama yapıldığında ise bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.
Tüm hastaneleri gezdiğini ve kızını bulamadığını söyleyen anne yetkililerden yardım istedi.
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