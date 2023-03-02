Başkan Güngör İş Yerlerinin Tahsisi İçin Kura Çekilişine Katıldı Başkan Güngör İş Yerlerinin Tahsisi İçin Kura Çekilişine Katıldı

Bilincinin kapalı olduğu söylenen 26 yaşındaki Seda Erbaş’ın hastane kayıtlarında arama yapıldığında ise bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

Tüm hastaneleri gezdiğini ve kızını bulamadığını söyleyen anne yetkililerden yardım istedi.