"Afşin lezzeti arıyor yemek yarışması" düzenlendi! "Afşin lezzeti arıyor yemek yarışması" düzenlendi!

Deprem dolayısıyla iş yerleri az hasarlı veya hasarsız olan işletmeler kepenklerini açarak vatandaşlara hizmet veriyor

bu kapsamda kentin markası haline gelen erdi Yüceyıldız Hair star vatandaşlara hizmet vermeye başladı.