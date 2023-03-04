Deprem dolayısıyla iş yerleri az hasarlı veya hasarsız olan işletmeler kepenklerini açarak vatandaşlara hizmet veriyor
bu kapsamda kentin markası haline gelen erdi Yüceyıldız Hair star vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Deprem dolayısıyla iş yerleri az hasarlı veya hasarsız olan işletmeler kepenklerini açarak vatandaşlara hizmet veriyor
bu kapsamda kentin markası haline gelen erdi Yüceyıldız Hair star vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
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|Takım
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|Takım
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