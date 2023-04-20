Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan işyerlerinin başında berberler ve kuaförler geliyor.

Bayram bakımına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor.

Bu işletmelerden bir tanesi de “asrın felaketi”nin ardından Uzman kadrosuyla Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Erdi Yüceyıldız Hair Star. Vatandaşların bayramda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.