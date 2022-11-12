Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Zirvesi'ni başarıyla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, görüşmelerde Türk dünyasına ilişkin güncel meseleleri etraflıca ele aldıklarını, önümüzdeki dönemde iş birliği yapılacak alanları belirlediklerini söyledi.

Geçen sene İstanbul'daki tarihi zirvede Türk dünyası vizyon belgesini kabul ettiklerini hatırlatan Erdoğan, belgeyle gelecek 20 yıla dair hedeflerin ortaya koyulduğunu vurguladı. Şimdi de ilk 5 yıllık uygulama kılavuzu niteliğindeki strateji belgesini kabul ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Ticaretten ekonomiye, kültürel konulardan çevre sorunlarına kadar geniş bir yelpazede iş birliğimizin alt yapısını oluşturacak bir dizi anlaşmaya imza attık. Türk Konseyimizin Teşkilata dönüştürülmesiyle Nahçıvan Anlaşmasında ortaya çıkan değişiklik ihtiyacını akdettiğimiz bir protokolle giderdik." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu çerçevede gözlemci üye olmasını kabul ettiklerini belirten Erdoğan, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını gösterdiklerinin altını çizerek, "Alınan bu tarihi kararın başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdikleri için tüm liderlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk Yatırım Fonu'nu kurduk"

Zirvede ayrıca ulaştırma, medya, kültür, turizm projelerinde atılabilecek ortak adımları görüştüklerini anlatan Erdoğan, özellikle finans alanında dayanışmalarını güçlendirmek maksadıyla Türk Yatırım Fonu'nu kurdukları söyledi.

"Kararlılığımızı Semerkant Bildirisiyle somutlaştırdık"

Fonun sağlayacağı imkanların iş birliğini daha da kuvvetlendireceğine ve faaliyetlere ivme kazandıracağına inandığını aktaran Erdoğan, "Güncel küresel meselelere ilişkin ortak yaklaşımlarımızı ve Türk dünyasında iş birliğinin geliştirilmesi hususundaki kararlılığımızı Semerkant Bildirisiyle somutlaştırdık. Müteakip zirve, 2023 yılında Kazakistan’da gerçekleştirilecek. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla samimi görüşmelerimiz oldu. Temaslarımızda ikili ilişkilerimize ilaveten güncel küresel konuları da ele aldık." dedi.

"Semerkant’ı Türk Dünyası Medeniyet Başkenti olarak ilan ettik"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bu vesileyle kendisine Türkiye-Özbekistan ilişkilerine katkıları dolayısıyla Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı’nı tevcih ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatımıza ve Türk dünyasına olan hizmetlerimiz nedeniyle de teşkilatımızın Türk Dünyası Ali Nişanı’yla taltif edildik. Bu nişanları milletimiz adına almaktan mütehassis oldum. Türk Dünyası Ali Nişanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkmenistan eski Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’a da tevcih edildi.

Zirvemizde ayrıca Semerkant’ı Türk Dünyası Medeniyet Başkenti olarak ilan ettik. Mevkidaşlarımla beraberce diktiğimiz fidanlarla hem birlikteliğimizi güçlendirdik hem de 11 Kasım Ağaçlandırma Günümüzü kutladık. Gerek zirvemizin gerekse Özbekistan’da yaptığımız diğer görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığını devrettiğimiz Özbekistan’a ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."