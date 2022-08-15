Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin, ATO Congresium'da düzenlenen 21'inci kuruluş yıl dönümü kutlamasında konuştu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek’ AK Parti’nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere milletimizle birlikte AK Parti’yi kurarak geldik.

Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getirten milletimiz bugüne kadar, AK Parti’yi sandıktan hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52’lere, hatta yüzde 69’lara kadar çıkmıştır.

Gençler, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkılı döneminde, AK Parti’nin kurucular kurulunda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şahsım milletim adıma şükranlarımı sunuyorum.

"Bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir"

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

İnşallah önümüzdeki yıl rabbim lütfederse, partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı spor Salonu’nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak, Rabbimizin bize bahşettiği bu nasibe hamd ederek kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye’de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumdan kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Asırlık eksikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarı taşıdık. Tüm ilçeleri, beldeleri, köyleri ve mahalleleriyle her karışıyla 81 vilayetimizin her birine, eserlerimizle, yatırımlarımızla damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız.

Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefini inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye’nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde, kim olduğu belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin ülkemizin birliğini zedelemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

"Sadece 85 milyonun değil, yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz"

Kardeşlerim, AK Parti’nin genel başkanından, teşkilatlarına ve sadece sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensupları, şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşma sorumluluğunun vebalini üstlenmiştir. AK Parti’de görev alan, üye olan her bir kardeşim, kutlu mücadelemizin kendi bölgesindeki temsilcileridir. Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan var gücüyle çalışmasını çabalamasını bekliyorum. Unutmayın omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz.

Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatlarının baharındaki gençlerimizin, güneş altında ter döken çiftçilerimizin devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, el tetikte nöbet bekleyen askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört bir ucunda gururla dalgalandıran tüm temsilcilerimizin, ülke geleceğine yatırım yapan tüm girişimcilerimizin, ciğer parelerine kavuşmak için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran 85 milyonla birlikte yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz.

"Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz, çok hizmetimiz var"

Her birinizin attığı her adımda, yürüttüğü her faaliyette bu şuurla hareket ettiğine yürekten inanıyorum. Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var, bizim bu ülkeye getirilecek daha çok hizmetimiz var. Bizim Orta Asya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan dünyanın dört bir yanına kadar, gözünü ve kalbini Türkiye’ye yöneltmiş yüz milyonlara verecek daha çok umudumuz var. Bu yolda yapacak çok işimiz var.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkıca sarıldığımız müddetçe Allah’ın izniyle bunların hepsini hayata geçireceğiz. AK Parti’nin bundan sonraki yıl dönümlerini işte bu adımların eşliğinde daha büyük bir gurur ve sevinçle kutlayacağız.

Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. Malum, 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi ve geride tıpkı bugün bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hep hayırla yad edilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz.

"2023 gençliğimizin patlama yılı olacak"

Ben gençliğimizle iftihar ediyorum. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Sizlerin her birinizin de aynı hissiyatı taşıdığından zerre kadar şüphem yok.

Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940’ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Biz Türkiye’yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara, dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz.

Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Bizim 2023 vizyonumuzun karşısına yaptığımız eserleri yıkma vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Tabii bir de bunların yanında PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütleriyle bunların sivil görünümlü uzantıları var.

"Milletimiz ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır"

Gençler, milletimizin iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler unutmayın çok başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde, önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. ‘Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta neler yaptı, tarımda neler yaptı’ tüm bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır. Gençlik için en önemli olan nedir? Birinci derece eğitim ve öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye’de gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur. Biz olduk biz.

Kardeşlerim, ben 75 kişilik sınıflarda okudum aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardı bu topraklarda. Şimdi ise elhamdülillah, 20 kişi, 15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim öğretim görüyor. 76 üniversite ile devraldık ama şu anda 208 üniversite var. 81 ilimizin tamamında üniversitesi olmayan ilimiz kaldı mı? Kalmadı. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor ‘Bu kadar üniversiteye ne gerek var’ Bunların mantığı bu. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz geliyor, doçentlerimiz geliyor ve onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik.

"Şu anda hastanemizin olmadığı il ve ilçe kalmadı"

Değerli kardeşlerim, eğitimde bu adımları atarken sağlıkta ne yaptık. Şu anda 19 tane dev şehir hastanemiz var. Şu anda hastanemizin olmadığı il ve ilçeler kalmadı. İstiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sıkıntı yaşanmasın. Şimdi Ankara'da önümüzdeki ay 2'nci şehir hastanesini açıyoruz.

İstanbul’da zaten Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz var ama bunun yanında Ataköy Havaalanı’nda ve Sancaktepe’de de yine aynı şekilde 3 ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti’ye yaraşır. Eğitim araştırma hastanelerimiz aynen devam ediyor. Açtığımız toplamda 19 şehir hastanesinin 25 bin 298 yatak kapasitesi var.

Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede Sosyal Sigortalar Kurumu’nun başındaydın. Allah aşkına çık da deki ‘Şu hastaneyi ben yaptım.' Zaten Sayın Kılıçdaroğlu’nun o kurumu çökertmesi yeter.

Gençlik ve sporda gençlik merkezi sayımızı 9’dan 412’ye spor tesisi sayımızı 1575’ten 4 bin 133’e Yüksek Öğretim yurt yatak kapasitemizi ise 182 binden 746 bine çıkardık.

Son 20 yılda 539 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Adalet hizmetlerinin daha iyi yürümesi için 276 yeni hizmet binası inşa ettik. Hakim ve savcı sayısını 9 binden 23 bine yükselttik.

Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organze suç örgütlerinin başını ezerek asayişten uyuşturucuya, uyuşturucuyla mücadeleye tüm emniyet hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşımızın huzurunu sağladık.

"Havalimanlarımızın sayısı 56'ya ulaştı"

Gençler şunu iyi bilmenizi istiyorum: Göreve geldiğimizde ulaştırmada 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 28 bin 700 kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bunları iyi bilin ve bunları bilmeyen gençlere de anlatın. 1714 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Kara yolu tünel sayımız 83’tü 468’e, kara yolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 661 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 729 kilometreye ulaştı. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma eserlerimizden bazıları şunlar: Köprülerde Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nisibbi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, Çanakkale 1915.

Tünellerde ne yaptık biliyor musunuz? Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Kızılcahamam-Çerkeş, Salarha, Pirinkayalar. Otoyollarda İstanbul-Bursa-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale-Savaştepe...26 havalimanından devraldık, şimdi havalimanlarımızın sayısı 56'ya ulaştı. Nereden nereye? Daha devam ediyor, açılışlarını yapacağımız havalimanları var. Havalimanlarından hızlı tren projelerine, banliyö hatlarından metrolara kadar saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin 81 şehrine mührümüzü vurduk.

Bugün Türkiye genelinde 452 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 137'sini tamamlayarak hizmete sunduk. Kalan millet bahçelerimizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor

"TOKİ kanalıyla ülkemize 1 milyon 170 bin konut ve iş yeriyle beraber 25 bin sosyal eser kazandırdık"

TOKİ kanalıyla ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut ve iş yeriyle beraber içerisinde stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin sosyal eser kazandırdık. Buradan şimdi bir müjde veriyorum, Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. Bunu da biz yaparız. Tarımsal gayrisafi milli hasılamızı 2002'de 37 milyar seviyesinden geçtiğimiz yıl 407 milyar liraya çıkardık. Baraj sayımızı 276'dan 930'a, içme suyu tesisi sayımızı 84'ten 370'e, taşkın koruma tesisi sayımızı 5 binden 10 bin 267'ye, sulamaya açılan arazi miktarını ise yaklaşık 5 milyon hektardan yaklaşık 7 milyon hektara yükselttik.

Savunma sanayii projelerinin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkardıklarını ve dünyanın önde gelen kara, hava, deniz platformları satıcılarından biri haline geldiklerini ifade eden Erdoğan, ülkenin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduklarını söyledi.

"Ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor"

2023'ün ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 102 bin megavat seviyesine getirdik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettik. 2023'ün ilk 3 ayında günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Dördüncü sondaj gemimiz olan Abdülhamid Han'ı geçtiğimiz hafta Akdeniz'deki görev yerine uğurladık. Turizmde salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl sayımızı 30 milyonun üzerine, turizm gelirimizi 24,5 milyar dolara çıkardık. Bu yıl inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde de benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz olmasa da birilerinin yaptığı gibi kuru gürültüyle, havanda su dövmekle, avara kasnak gibi boş konuşmakla vakit geçirseydik halimiz nice olurdu. İşte o zaman halimiz yaman olurdu.

"Türkiye 10 yıl öncesine göre bile çok farklı bir yerde bulunuyor"

Halbuki, bugün dünya ve Türkiye, bırakınız o kadar eskileri, 10 yıl öncesine göre bile çok farklı bir yerde bulunuyor. Bizim uyguladığımız ekonomi programı, geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yok. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor. Ellerinde sadece çekiç olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali, bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirenleri kendi kısır dünyaları ile baş başa bırakıyoruz.

Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."