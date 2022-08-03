Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından dar gelirli vatandaşlara sosyal konut müjdesi verdi. "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, dev projede şehit yakınları, gaziler, emekliler ile yeni evlenecek çiftlere kota ayrılacağını söyledi.

2 YILDA 300 BİN KONUT HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği proje, ev hayali kuran vatandaşlar için büyük heyecan ve merak uyandırdı. Habertürk'ten Bülent Aydemir, dev projeyle ilgili bir kaç detayı aktardı. Buna göre, TOKİ, bütün kapasitesini zorlayarak ve devlet kurumlarından da destek alarak iki yılda acil olarak 200-300 bin konut üretmeyi planlıyor.

3+1 DAİRE 900 BİN TL

Konutların fiyatları, 3+1 daire için Türkiye genelinde ortalama 800-900 bin TL olacak. Bu fiyatlar biraz yukarı çıkabilir. Konut vadeleri 10 yıldan başlayıp 15 yıla kadar devam edecek. Taksitler daha düşük olsun diye vade süreleri bazı projelerde 15 yıldan daha fazla da olabilir. Buna siyasi irade karar verecek.

GELİRİ 14 BİN TL ALTINDA OLANLAR BAŞVURACAK

Dar gelirli ve oturacak konutu bulunmayan aileler hedef kitle. Aylık geliri 14 bin TL'nin altında olan vatandaşlar, bu konutlara başvurabilecek.

TAKSİTLER 2-3 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Konutların taksitleri büyüklüğüne göre 2-3 bin TL'den başlayacak. Konut taksitleri, memur maaş artışlarına endeksli olacak. Konutların borcu bitene kadar satışlarına izin verilmeyecek. Ticari amaçlarla konutların alınıp satılmasına engel olacak tedbirler alınacak.