Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiği yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesinde yer alan 6,5 kilometre uzunluğundaki Yeşilova – Erenler Grup Yolu’nda tamamlanan iyileştirme ve genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulamaları da tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin kırsalında yer alan Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli dâhil olmak üzere 6 mahallenin ulaşımını sağlayan arter, Andırın – Kadirli Yolu’na direkt bağlanıyor. Genişliği 8 metreye çıkarılan ve toplamda 8 bin 500 ton sıcak asfaltla yenilenecek arter, bölgeden şehir içi ve şehirler arası ulaşımı konforlu hale getirecek.

Yol Sorunumuz Başkan Güngör’le Çözüldü

Kızık Mahalle Muhtarı Hamdi Arslantaş çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli’yi birbirine bağlayan grup yolumuzda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu yol Osmaniye’nin Düziçi ilçesine kadar uzanıyor. Yıllardan beri çok kötü bir şekilde olan yolumuz, kış aylarından bu yana Büyükşehir Belediye’mizin genişletme ve dolgu uygulamalarıyla önemli ölçüde iyileştirilmişti. Sıcak asfalt çalışmaları da hızla devam ediyor, yolumuz çok güzel oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör nezdinde emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.