Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı Göksun ilçesinin Ericek Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Ericek Mahallesi sakinleri depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor.

Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, AA muhabirine, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi.