Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Erkenez Mahallesi oldu. Mahalle içerisinde yer alan ve yoğun olarak kullanılan Şehit Zeki Tüfenk ve Şehit Serkan Bursalı caddeleri sıcak asfalt uygulamalarıyla baştan uca yenileniyor. Toplamda 2 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirilen çalışmalarla mahallenin ulaşım konforu ve güvenliği artırılacak.

Tüm Araç ve Personelimle Sahadayız

Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin yanı sıra ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde de ulaşım altyapımızı güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sezon boyunca şehrimizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla mahallelerimizin ulaşım ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladık. Tüm araç ve personelimizle sahadayız. Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.