Kaza, saat 04. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Can (48) idaresindeki 34 EGU 09 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus Can ile Abdülkerim Can (57) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin cenazesi ise otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan ailenin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen Otlukbeli eski belediye başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.