15 Mart 2011’de başlayan Suriye’deki iç savaş 11 yılı geride bıraktı. Son yılların en büyük insanlık trajedisi olan savaşta binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Sivillere yönelik saldırıları nedeniyle tepki çeken Esad rejimi evlerinden edilen vatandaşlarına yönelik İdlib’te bir saldırıya daha imza attı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rejim güçleri sabahın erken saatlerinde İdlib’in kuzeyinde kurulan Maram Kampı'na misket bombalı saldırı düzenledi. Söz konusu saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivil hayatını kaybetti, en az 75 sivil ise yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken tedavileri ise sürüyor.

İDLİB’TEKİ SON DURUM NE?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.