Sultanbeyli'de, iddiaya göre eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren Muharrem K., eşyalarını attı ve ardından da daireyi ateşe verdi.

Polis uzun süre direnen kişi, özel harekat polislerinin organize ettiği operasyonla ele geçirildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Muharrem K. eşinin evini terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdi ve yaşadığı dairedeki eşyaları birleştirmeye başladı. Daha sonra da müziğin açılması evi ateşe verdi. Mahallenin durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EVE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİRDİ

Muharrem K.'nin evde büyümesi büyümeden söndürülürken, adrese gelen polis ekipleri Muharrem K.'yı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çabalarına rağmen eşyaları atmaya devam eden Muharrem K., özel harekat polislerinin organize ettiği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli polis götürülürken, geriye doğru her yerde saçılan eşyaların oluşturulduğu görüntüler kaldı. Polis olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.