Kahramanmaraş'ın ilçe ve kapanan eski belde Belediye Başkanlarından; Göksun Belediye Başkanı Ramazan Hurç, Göksun-Değirmendere Belediye Başkanı Mehmet Kişioğlu, Afşin-Bağraç Belediye Başkanı Davut Yalçın, Andırın-Geben Belediye Başkanı Vahit Kahveci, Çağlayancerit-Helete Düzbağ Belediye Başkanı Mehmet Saygaz, Afşin-Arıtaş Belediye Başkanı Yusuf Gülden, Afşin-Büyüktatlar Belediye Başkanı Bayram Ali Köse, Andırın-Geben Belediye Bakanı Memiş Daş, Karadere Belediye Başkanı Hasan Keklikçi ve Şahinkayası Belediye Başkanı Bahattin Kurtoğlu ile birlikte Türkoğlu Belediye Başkanı aynı zamanda Türkiye Belediye Başkanları Birliğinin Kahramanmaraş temsilcisi Osman Okumuş'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretle İlgili Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Şunları Söyledi.