Gaziantep'in merkez Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Ertuğrul Kaya, 1 hafta önce boşanan kızı 25 yaşındaki Bilge Kaya ile otomobiliyle seyir halindeyken eski damadı 25 yaşındaki Mertcan Köse aracıyla önlerini kesti.

Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti.

Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı.

Mertcan Köse, tüfekle kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Hastanede vefat ettiler

Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde elinde Mertcan Köse'nin tüfeği ile otomobildeki Bilge Kaya ve kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği görülüyor.

Özel ekip kuruldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelerken, Köse'nin gidebileceği adreslere operasyonlar düzenledi.

İrtibat kurabileceği ve gidebileceği yerleri inceleyen ekipler, Mertcan Köse'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.