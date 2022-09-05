Antalya'nın Managat ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki esnaf kavgasında kan aktı.

Dün 18.00 sularında yaşanan olayda, 45 gün önce tartışan butik işletmecisi M.T.Y. ile aynı işi yaptığı karşı komşusu Mustafa Köse arasında yine tartışma çıktı.

Esnaf kurtarılamadı

Çıkan kavgada M.T.Y., ruhsatsız tabancası ile Mustafa Köse'ye ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Köse, hayatını kaybetti.

Saldırgan tutuklandı

Mustafa Köse'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T.Y., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüpheli M.T.Y. ile Mustafa Köse'nin daha önceleri çok iyi arkadaş oldukları, ailecek görüştüleri belirtildi.