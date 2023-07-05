Başörtüsü başta olmak üzere İslami değerlere içeriden bir çürütme harekatı ve sosyal medya eliyle kutsalların içinin boşaltılması operasyonu deşifre oldu. Sosyal medya üzerinden sözde başörtülü olarak ün kazandırılan ve ahlak dışı davranışlarla öne çıkarılan isimlerin fuhuş operasyonlarında yakalanmış

sahte isimli kişiler olduğu ortaya çıktı. Son olarak twerk dansı videosuyla ünlenen Esra Rabia Ünal isimli instagram fenomeninin çirkin bir operasyonun parçası olduğu belirlendi. Örgütsel ve sistematik bu operasyonun şifreleri incelendiğinde akıllara FETÖ ve Adnan Oktar örgütünün yöntemleri geldi. İşte detaylar Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.

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ESRA RABİA ÜNAL KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal, çektiği videolarla gündeme geliyor. Sosyal medyada başörtüsüyle dans eden Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu biliniyor. Bununla birlikte, Instagram ve TikTok gibi platformlarda son zamanlarda başörtüsü, çarşaf gibi İslami bazı unsurlar kullanılarak yaptığı paylaşımlardan dolayı milli ve manevi değerlere karşı çürütme operasyonu başlatıldı.

ESRA RABİA ÜNAL INSTAGRAM HESABI

Esra Rabia Ünal Instagram hesabı, "esrarabiaunal" 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.