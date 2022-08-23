Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaz Konserleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor.



Bu kapsamda, 26 Ağustos Cuma günü Zara, 27 Ağustos Cumartesi günü Gripin ve 28 Ağustos Pazar günü de Yavuz Bingöl, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelerek sevilen parçalarını seslendirecek.



Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler, saat 20.30’da başlayacak.



Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaz Konserleri kapsamında Zara, Gripin ve Yavuz Bingöl sevilen eserlerini hemşehrilerimiz için seslendirecek. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek ve 20.30’da başlayacak etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

