Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kahraman Gençlik” uygulaması erişime açıldı. İOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen uygulama; şehirde gerçekleştirilen konser, tiyatro, sergi gibi onlarca ücretsiz etkinliğe ilişkin duyuru ve haberleri kullanıcılarına sunuyor. İndiren ve ilk kez kayıt yaptıran kullanıcılarına 2 GB’a kadar internet hediyesi veren uygulama, etkinlikleri takip ederek puan biriktirenlere ise birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sunuyor. Erişime açılan uygulama, İOS cihazlarda App Store’den https://apps.apple.com/lk/app/kahraman-gençlik/id1630774367 bağlantısıyla, Android cihazlarda ise Play Store üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kahramangenclik.com&hl=tr&gl=US bağlantısıyla indirilebiliyor.