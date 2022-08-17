ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan bir kadın, 594 bin 481 dolar ödeyerek ev satın almak isterken, yanlışlıkla mahalleyi satın aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, işlemler sırasında yapılan bir hata sebebiyle kadının 84 ev ve 2 arazinin sahibi olduğu belirtildi.

Belgelerde büyük bir hata olduğu farkedildi

İsmi açıklanmayan kadına yapılan hatanın ardından ulaşıldı.

Reno'nun kuzeydoğusundan ev almak istediğini belirten kadın konuşmak istemedi.

Yetkililer belgelerde büyük bir hata olduğunu hemen fark etti, ancak kadının yanlışlıkla sahibi olduğu 84 ev ve 2 araziden vazgeçip vazgeçmeyeceği bilinmiyor.

"Durumu ilginç kılan belirtilen rakamın büyüklüğü"

Bilirkişi Cori Burke, bunun Las Vegas merkezli bir firma olan Westminster Title tarafından yapılmış bir yazım hatası gibi göründüğünü söyledi.

Burke, "Görünüşe göre Westminster Title, Las Vegas'tan başka bir transferinden yasal bir açıklamayı kopyalayıp yapıştırmış olabilir. Ancak bu durumu ilginç kılan belirtilen rakamların büyüklüğü." dedi.