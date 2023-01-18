Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde ev hanımlarının meslek edindirilmeleri için halk eğitimi merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Ekinözü’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadınlara meslek edindirmek ve kadın istihdamına katkı sağlamaya yönelik yaptığı uygulama kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlüğünce açılan kurslar ev hanımlarını meslek sahibi yapıyor.Kurslara katılan kadınlar ürettikleri eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.İlçe merkezinde açılan ahşap boyama, rölyef kağıt sanatı ve arigami oyuncak üretimi kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticilerin destekleriyle öğrendikleri sanatı, üretime ve kazanca dönüştürdü.Kurslarda üretilen eşyalar sosyal medya aracılığıyla satılarak aile bütçelerine katkı sağlanmaya başlandı.Açılan kurslar sayesinde ev hanımlarının üretime yönlendirildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç: “Milli Eğitim Bakanlığımızın, köy yaşam alanlarına paralel olarak geliştirdiğimiz ve halk eğitimi merkezi müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız kurslarda, hanımefendilerin istihdamına yönelik eğitim veriliyor. Açmış olduğumuz kurslarla, meslek edindirme ve istihdam sağlamak amacıyla gayret ediyoruz. Bu anlamda Sayın Kaymakamımız ve ilçe belediyemiz bize gerekli destekleri sağladı. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz aracılığıyla bu kurslarımızı açtık. Bu kurslara genelde devam eden kursiyerlerimiz ev hanımı. Ev hanımları burada rölyef kağıt sanatını öğrendiler, arigami oyuncak üretimi sanatını öğrendiler. Ahşap boyama ve geri dönüşüm aracılığıyla eser ortaya koymayı öğrendiler. Ve bu anlamda da ürettikleri ürünleri sosyal medya aracılığıyla yurt genelinde pazarlayabiliyorlar artık. Ürettikleri ürünün maddi anlamda kendilerine kazanç olarak dönmesi de artık halkımızın bu kurslara olan ilgisini daha da arttırdı. Bu kurslar sayesinde bakanlığımızın paralel olarak yürüttüğü aile eğitimi de birlikte yürüyor ilçemizde. Bu sayede ailelerin eğitime olan destekleri de arttı” ifadelerini kullandı.Usta öğreticilerden Müjgan Doğan ve Sema Küsmüş te, kadınların sanat öğrenirken, imkanları kısıtlı olan ilçede sosyal hayata katıldıklarını söyledi.Kursiyerler ise meslek edinmenin yanı sıra, sosyal hayata katılmanın, üretip aile bütçesine katkı sağlamanın evdeki yaşamlarını da pozitif yönde etkilediğini söyledi.