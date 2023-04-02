Hal Böyle Olunca Depremzede Vatandaşlar Başlarını Sokabilecekleri Bir Yer Aramaya Başladı.

Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7,4 Ve 7,6 Şiddetinde Meydana Gelen Depremde 11 İlin Ağır Şekilde Etkilenmesi Nedeni İle Kahramanmaraş Merkezde Oturulabilecek Durumda Olan Binalar İçin De Ev Sahipleri Fahiş Kiralar İsteyerek Depremde Darbe Alan Vatandaşa Bir Darbe Daha Vuruyor.

Zaten Kiralık Ev Bulmanın Neredeyse İmkânsız Olduğu Şehirde Bir De Kira Fiyatlarının Umarsızca Yükseltilmesi Bu Zor Günlerde Depremzede Vatandaşları Daha Da Zor Durumda Bırakıyor.