Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve kalan tutarın iadesiyle ilgili işlemlerin yeniden gözden geçirilmesi için ilgili kurumlara tavsiye kararı verdi.

İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2024'te evine DASK kapsamında sigorta yaptırdı ve 2025'in ilk aylarında dairesini sattı. Evin yeni sahibi, konutu banka kredisiyle satın aldığı için kredi veren banka aynı ev için DASK poliçesi düzenledi.

Aynı ev için mükerrer poliçe tespiti yapıldığını belirten vatandaş, kendi poliçesinin iptal edilmesi ve kalan prim tutarının iadesi talebinin karşılanmaması üzerine KDK'ya başvurdu.

KDK, başvuruyu haklı bularak konuyla ilgili düzenleme yapılması için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile DASK'a tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararında, mevcut uygulamada, konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortasının zeyilname ile yeni hak sahibine devredildiği, yeni poliçenin de mükerrerlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Söz konusu durumun "hakkaniyet çerçevesinde izah edilemeyeceği" vurgulanarak konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve kalan tutarın iadesine ilişkin işlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.