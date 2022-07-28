Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli isimleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 29 Temmuz Cuma günü Evelâhir Söyleşileri’nin ikincisi gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Şair Ömer Erdem, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın yapacağı söyleşi, saat 20.00’de başlayacak. Programda; şiir, şiirin konusu, şiirin edebiyattaki yeri gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınacak. Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “29 Temmuz Cuma günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek Evelâhir Söyleşileri etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.