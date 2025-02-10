Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan’da, çiftçilerin hayatına teknoloji girmeden önce birçok iş ya insan emeği ya da hayvan gücü kullanarak yapılıyordu.

Buğday ve arpa ekiminin yaygın olduğu bölgede, tarlanın sürülmesinden hasada kadar atlar ve öküzler adeta dönemin traktörü gibi görülüyordu.

Oraklarla biçilen buğday ya da arpa, harman yerlerinde toplanırdı. Harmanda; danelerin saplardan ayrıştırılması görevi ise ‘gem’ adı verilen geniş ahşap alete düşüyordu.

Yüzeyi keskin çakmak taşları ile kaplı olan gem, genellikle at veya öküz gibi hayvanlarla çekilirdi. Üzerine bir ya da daha fazla kişinin oturduğu gem, harman sahasında daireler çizerek buğday ve arpa gibi ekinlerin tanelerinin sapından ayrılmasını sağlardı.

Bazı yörelerde ‘döğen’ veya ‘düven’ gibi adlarla anılan gem, harmanlarda büyük öneme sahipti.

Gem sayesinde hasat edilen mahsuller daha hızlı bir şekilde ayrıştırılır ve depolanır, bu da tarım işçilerinin zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlardı.

Harmana gemin vurulması, eski zamanlarda tarımın önemli bir ritüeli haline gelmiş ve harman işçileri arasında gemle çalışmanın bir gurur unsuru olduğu bilinirmiş.

Gemin harmanlarda vurulması, tarımın emek yoğun ve önemli bir sürecinin başladığının da bir işareti olarak kabul edilirdi.

60-70 yıl öncesine kadar köylerde yaygın olarak bulunan gem, teknolojiye yenik düştü.

Önce traktörler öküz ve atların yerini aldı. Sonra da aletler, gemi tahtından etti.

Günümüzde sadece geleneksel tarım yapan az sayıda çiftçinin kullandığı gem, evlerinde nostaljik çizgi isteyenlerin dekor malzemesi oluyor.

Bu şekilde yeniden rağbet görmeye başlayan gem, genelde kapı ya da duvar dekoru olarak kullanılıyor.