Senem Ayşe Mahallesi`nde yıkılan 8 katlı Mehtap Apartmanı`nın enkazındaki çalışmalar tamamlandı.



Çok az sayıda kişinin canlı çıkarıldığı, 41`in üzerinde vatandaşın ise hayatını kaybettiği apartman sakinlerinden geriye kalan kişisel eşyalar, moloz yığınlarının arasından çıkarılıyor.



Depremzede Kuddusi Kişi, yıkılan evlerine gelerek burada eşi ve çocuklarıyla birlikte geriye kalan hatıralarını aradı.

“Yani insan eve üzülmüyor gerçekten ev eşya hiçbir zaman önemli değil insanın canı sağ oldukça hepsi yerine gelir lakin o evdeki yarım kalan mutluluklar o evdeki yarım kalan hayaller apartmanda 15'e yakın çocuk vardı 15'e yakın çocuk vefat etti. Allah mekanlarını cennet eylesin en çok üzüldüğüm nokta onlar. Çünkü bu apartmanımızın bahçesinde benim çocuklarım oynuyordu yani hepsini çok seviyordum ama hepsi vefat etti. Arkadaşlarımız vefat etti. Rabbim bir daha yaşatmasın böyle afeti.”



