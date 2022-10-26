Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 9 Ekim günü bahçesindeki kuru ağaçları kestiren Hasan Ali Erdal, farkında olmadan sincapların yuvasını bozdu.

Kesilen ağaçlardan birinin kovuğundaki 3 yavru sincabı fark eden Erdal, annelerinin gelmesini bekledi.

Anne yuvaya dönmeyince Erdal, 3 yavruyu soğuktan korumak için evine götürdü.

Köpek sincaplara annelik yaptı

Erdal, 2 yıldır evinde baktığı kısa süre önce 6 yavru dünyaya getiren Zeyna adlı köpeğin, sincap yavrularını yalayarak sakinleştirmeye çalıştığını fark etti.

Bir süre sonra Zeyna'nın yavru sincapları emzirip karnını doyurduğunu gören Erdal, büyük şaşkınlık yaşadı.

Zeyna, kendi yavrularının yanı sıra sincaplara da annelik yapmayı sürdürdü.

"Zeyna yavrulara şefkat gösterdi"

3 yavruya evde bakmaya devam eden Hasan Ali Erdal, anne sincabın yuvaya dönmesini beklediklerini dile getirdi. Hasan Ali Erdal'ın oğlu Burak Erdal ise "Kuru ağaçların temizliğini yapıyorduk. O sırada bir ağaç kestik, içinde sincap yavrularını fark ettik. 1 gün anne sincabın yuvaya gelmesini bekledik. Anne sincap gelmeyince yavrular acıktı. Daha sonra yavrular için sıcak ortam oluşturduk. İnternetten nasıl besleyeceğimizi araştırırken 15 gün önce doğum yapan köpeğimiz Zeyna, yavrulara şefkat gösterdi. Yavrusu gibi yalayıp emzirdi. Çok şaşırdık." diye konuştu.

Sincap anne gelmezse yetkililere haber verilecek

DHA'nın haberine göre, Hasan Ali Erdal'ın torunu Mehmet Ali Erdal ise anne sincabın yuvaya gelmemesi halinde yetkililere haber verip, sağlıklı şekilde doğaya salınmasını isteyeceklerini söyledi.