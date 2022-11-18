Bakan Yardımcısı Pakdil’e, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Tarım ve Orman İl Müdür Ramazan Bilir ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Başkan Mahçiçek’ten sunum eşliğinde EXPO 2023 ve 4 milyon metrekarelik Deniz Projesi hakkında bilgiler alan Pakdil, sonrasında ise alanı gezerek incelemelerde bulundu.

Pakdil, EXPO 2023 Projesi’nden etkilendiğini belirterek, yapılması gereken çalışmalarda Onikişubat Belediyesi’nin ve Başkan Hanefi Mahçiçek’in yanında olduklarını söyledi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’nın kıyısında bulunan ve tamamı belediye iş gücü ile tamamlanan kaya tahkimat alanı ve yapılacak Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi hakkında da Başkan Mahçiçek’ten bilgi alan Pakdil, tebriklerini iletti.