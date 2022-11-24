Bu Kapsamda Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i Belediye Binasında Ziyaret Etti.

Belediye Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Toplantıda Büyükelçi Lee Ve Başkan Mahçiçek Devasa Proje Expo 2023 Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundular.

Burada Bir Açıklama Yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Büyükelçi Lee Nin Ziyaretinden Çok Memnun Olduğunu İfade Etti.

Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee İse Expo 2023 Projesinin Çok Büyük Ve Önemli Bir Proje Olduğuna İşaret Ederek Ülke Olarak Bu Projeye Katılmaktan Onur Duyduklarını Dile Getirdi.

Daha Sonra Başkan Mahçiçek Ve Büyükelçi Lee Vizyon Proje Expo 2023 Alanını Ziyaret Etti, Alanda Başkan Mahçiçek Büyükelçi Lee’ye Expo 2023 Rekreasyon Alanı Hakkında Bilgiler Verdi.