Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündü kente kazandırılan Uluslararası EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sağ olsun Hanefi Başkanımız bizleri ziyaret etti, ‘EXPO ile ilgili biz şunları yaptık, sizi de alanımızda görmek istiyoruz’ dedi. Bizim arkadaşlarımız da hemen bize verilen alana tasarım yaptı. Bu tasarımın içerisinde ne yapmak istiyoruz onu çalıştık. Hem onun bilgisini vermeye geldik hem de buradaki güzelliği görmeye geldik. Burada olağanüstü bir vizyon var” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Şahin, İlk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında “Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı’ndan Kahramanmaraş’a İçme ve Kullanma Suyu Temini” imza protokolüne katıldı.

Ardından geçtiğimiz hafta Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in EXPO 2023 davetleri kapsamında ziyaret etmesi üzerine, kendilerinde tahsis edilen alanda yapacakları proje hakkında istişarelerde bulunmak ve yerinde görmek amacıyla EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gelen Fatma Şahin, Başkan Mahçiçek’ten bilgi aldı. EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından, yapacakları projeyle ilgili görüş alışverişinde bulunan Fatma Şahin ve Başkan Mahçiçek, alanı da gezdi.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Lagün Hobi Evleri’nden vatandaşların daveti üzerine hobi evini de ziyaret eden Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla sohbet etti.

Fatma Şahin’e, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan eşlik etti.

“Bölge için ortak söylem, ortak eylem oluşturmamız lazım”

Konuşmasında, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in daha çok bir araya gelmesi gerektiğinin dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bölge için ortak söylem, ortak eylem oluşturmamız lazım. Başarılı ve çok güzel işler yapılıyor Kahramanmaraş’ta. Ben aynen şunu diyorum, evde bebeğin olduğu zaman büyüdüğünü fark etmezsin. Dışarıdan bir misafir geldiği zaman; ya bu bebek ne kadar büyümüş dersin. Dolayısıyla ben buraya geldiğimde Kahramanmaraş’ın büyüdüğünü, güzelleştiğini, geliştiğini görüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rakımıyla, doğasıyla, suyuyla zaten Kahramanmaraş olağanüstü güzel bir şehir” dedi.

“EXPO 2023 alanında olağanüstü bir vizyon var”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten övgüyle bahseden Fatma Şahin, EXPO 2023 Alanı’nda kendilerine tahsis edilen alana tasarım yaptıklarını anlatarak, “Bir taraftan Büyükşehir, bir taraftan da ilçelerimiz, yeni nesil belediyeciliğin önemli örneklerini sergiliyor. Hanefi ağabeyimle milletvekilliğinde beraber çalıştım, Devlet Planlama’ya girmek zordur, orada çalışmak çok daha zordur. Büyük bir vizyon ister. Herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var. Sağ olsun Hanefi Başkanımız bizleri ziyaret etti, ‘EXPO ile ilgili biz şunları yaptık, sizi de alanımızda görmek istiyoruz’ dedi. Bizim arkadaşlarımız hemen bize verilen alana tasarım yaptı. Bu tasarımın içerisinde ne yapmak istiyoruz onu çalıştık. Hem onun bilgisini vermeye geldik hem de buradaki güzelliği görmeye geldik. Olağanüstü bir vizyon var. Örneğin Kelebek ve Uğurböceği Bahçesi var alanda. Ben Konya’da Kelebek Müzesi görmüştüm, çok başarılı bir iş ama burada bir de Uğur Böceği var. Olağanüstü çok doğru planlanmış. Su ve yeşil zaten çok rahatlatıyor. İnsan doğayla buluşuyor. Bu bakış açısından dolayı hem Büyükşehir hem de Onikişubat Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. Bizim burayla yapacağımız çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

“Biz yeni nesil belediyeciliğin en iyi örneğini vereceğiz”

Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay arasında turizm destinasyonu oluşturmanın önemine dikkat çeken Fatma Şahin, Kahramanmaraş ve Gaziantep olarak yeni nesil belediyeciliğin en iyi örneklerini vereceklerini ifade ederek, “Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay hattında inanç turizminden doğa turizmine, karavan turizminden kanyon turizmine elimizde o kadar büyük bir zenginlik var ki bu bağlantıları sağladığımız zaman milyonlarca insan buraya gelecek. Bu ne demek? Bölgenin ekonomisi demek, kalkınması demek, ihracat gücünün artması demek, beşeri sermayenin dünyayla entegrasyonu demek. O yüzden biz Kahramanmaraş’ı özel olarak seviyoruz. Burada çok sayıda Gaziantepli var, Gaziantep’te de çok sayıda Kahramanmaraşlı var. Her hafta sonu şu gördüğünüz bütün suların başında Gaziantepli var. Gaziantepli beş gün acayip çalışır ama iki gün ailesiyle dinlenir. Bu bize ait bir kültürdür. Burada kim kazanıyor? Kahramanmaraş’ın ekonomisi kazanıyor. Alışveriş yapıyor, geziyor, kız alıp kız veriyor. Bizim çok daha fazla birbirimize gelip gitmemiz gerekiyor, örneğin iki basının ortak çalışması lazım. Siz bize geleceksiniz, biz size geleceğiz. Biz yaptıklarımızı size, siz yaptıklarınızı bize göstereceksiniz. Bizim görevimiz tesisleşme, basının görevi ise tanıtım. Eğer bir tanıtım eksikliği varsa da birlikte oturup daha iyi nasıl tanıtırız ona bakacağız. Yapacak çok işimiz var, gidecek çok yolumuz var, Allah’ın izniyle 2023 ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu bölge olağanüstü büyüyecek, bu bölgenin gençleri, kadınları çok farklı bir vizyona kavuşacak. Biz yeni nesil belediyeciliğin en iyi örneğini vereceğiz. Biz iddialıyız. Biz Türkiye’nin en iyisiyiz. Hepimizin birbirimizden öğreneceği çok şey var, ben başkanlarımı tebrik ediyorum. Allah’ın izniyle birlikte başaracağız.”

“Kahramanmaraş ve Gaziantep’i yaşanabilir kentler seviyesinde en üst sıralara taşıyacağız”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise ziyaretlerinden dolayı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, Gaziantep’in EXPO 2023’de yer almasının önemli olduğunu söyledi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’i yaşanabilir kentler seviyesinde en üst sıralara taşıyacaklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Sayın bakanımız Fatma Şahin hanımefendi bugün bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’ımızı ziyaret ettiler. Önce Büyükşehir Belediyemizde Kahramanmaraş’ımızın önemli bir ihtiyacı olan içme suyu protokolünü imzaladılar. Yakın bir zamanda Gaziantep’in suyundan Pazarcık’a su akıtacağız. İkinci olarak da uluslararası projemiz olan EXPO 2023 alanımızda bir araya geldik. Kendilerine projemizle ilgili sunumlar yaptık, bilgiler verdik. 2023 yılında İnşallah beraberce açacağız. Kendilerini de geçen hafta ziyaret etmiştim. Süratle EXPO’muza iştirak etmek için arkadaşlarımızı görevlendirdiler, proje çalışmalarını başlattılar. Gaziantep, EXPO 2023’ümüzde en güzel yeri alacak, Gaziantep’in tanıtımı için en güzel projeyi yapacaklar. Doğrusu hep beraber bir araya geldiğimiz zaman bölgesel düzeyde akıllarımızı birleştirebilirsek ki inşallah bunu başaracağız, ortak akılla hem Kahramanmaraş’ımızı hem Gaziantep’i hem de bölgedeki illerimizi yaşanabilir kentler seviyesinde en üst sıralara taşıyacağız. Bundan eminiz. Kendilerine bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyorum, hoş geldiler sefalar getirdiler. Cenab-ı Hakk, kendilerine sağlık, sıhhat, afiyet versin, hep de muvaffak etsin, güldürsün İnşallah” dedi.

“Hep birlikte ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli işler yapacağımıza inanıyoruz”

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da, şu şekilde konuştu, “Bakanımız hem siyasi tecrübesini hem belediyecilik tecrübesini bizimle paylaşma, bizim de tecrübelerimizi birleştirerek bölgenin kalkınmasında nasıl bir ortak akıl oluşturabiliriz, nasıl bir ortak söylem geliştirebiliriz noktasında ciddi anlamda katkı sağladı. Onikişubat Belediye Başkanımızın EXPO 2023 hamlesi, yenilikçi projesi için dünyaya açılma noktasında katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz ayrı ayrı kültürler değil, ortak bir medeniyetin figürüyüz. Bir araya geldiğimizde ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli işler yapacağımıza inanıyoruz.”

“Bölgesel olarak birbirimizi destekleyen projelerin içinde olmalıyız”

Ortak eylem ve ortak söylem ifadesini çok önemsediğini kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise bölgesel kalkınmada şehirlerin iş birliği içerisinde olmasının önemine değinerek, “Onikişubat Belediyemizin EXPO 2023 alanındayız, özellikle şehirlerin kapasitesinin artırılmasında uluslararası organizasyonlar çok önemli. Bölgesel olarak birbirimizi

destekleyen projelerin içinde olmalıyız çünkü bölgesel kalkınma çok önemli. EXPO 2023’de bunlardan bir tanesi. Bir şehirde ne kadar uluslararası etkinlik varsa o şehrin kapasitesini ifade ediyor. Kahramanmaraş’ımızın birçok şehre nasip olmayacak bir doğa mirası var. Birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla projeler geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kültür ve inanç turizmi odaklı bir destinasyon oluşturmanın şehirlerimize büyük katkısının olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, Başkan Mahçiçek’in, Fatma Şahin’e EXPO 2023 için özel olarak tasarlanan mozaiği takdim etmesiyle sona erdi.