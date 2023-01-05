En az 50 ülkenin katılımıyla Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası EXPO 2023, içerisine eklenen projelerle gelecek yıllar için muhteşem bir cazibe merkezi olurken, sembol niteliğindeki bir projede daha sona gelindi. ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde tasarlanan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel, devasa büyüklüğüyle kentin yeni simgesi olacak.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde doğa ve çevre konusunda dünyada gelinen son noktanın sergileneceği uluslararası EXPO 2023 için geri sayım sürerken, kent halkının heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

Proje alanında hummalı çalışmalar gerçekleştiren Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki EXPO 2023 ekibi, her geçen gün bir projeyi bitirip yenisinin başlangıcını yapıyor.

EXPO 2023 ile birlikte kentin geleceğine özellikle turizm anlamında büyük katkı sağlayacak projelere bir yenisi daha eklendi.

EXPO 2023’ün, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ile ‘Sadeliğin Bilgeliği’ temaları kapsamında yeşilin önemine vurgu yapması, doğal yaşam döngüsünü simgelemesi, toprak ve doğal tarım konularına dikkat çekmesi adına Türkiye’de bir ilk olacak Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Temalı Kinetik Heykel, geleceğe önemli bir miras olacak.

Sanatçılar tarafından EXPO 2023’e özel olarak tasarlanan ve 25 metre yükseklik ile 23 metre genişliğe sahip olan dev tasarım, güvenlik alanıyla birlikte 400 metrekarelik alanda ziyaretçileriyle buluşacak.

İhtişamlı ‘Toprak Ana’ figürü, çevresinde dönerek hareket eden kollarıyla toprağa ‘tohum’ serpecek.

Kinetik Toprak Ana Anıt Projesi’nde çalışmalar son aşamaya gelirken, tam olarak bitmemiş hali bile görenleri adeta büyülüyor.